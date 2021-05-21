РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мая. На территории стадиона «Торпедо» в подмосковных Люберцах 29 мая состоится Открытое первенство Московской области по силовому экстриму, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях, которые пройдут в абсолютной весовой категории свыше 105 кг, примут участие 16 спортсменов из восьми регионов России. Регистрация участников и встреча гостей начнутся с 11:00, а начало спортивного мероприятия запланировано на 12:00.

Спортсменам, занявшим первые пять мест, вручат призы, а победитель турнира получит возможность поехать на чемпионат мира 2022 года среди любителей, который состоится в США.

«За победу на соревнованиях будут бороться силачи из Подмосковья, Ростовской, Липецкой, Курской и Пензенской областей, Ярославля, Санкт-Петербурга и Москвы. Среди участников турнира представлены сильнейшие атлеты страны по силовому экстриму, призеры крупных международных турниров. Пусть победит сильнейший!» - сказал министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков.