РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мая. Жители городского округа Люберцы в 2020 году приняли активное участие в программе «Инициативное бюджетирование», за это время было реализовано 38 проектов. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Я сторонник политики вовлеченности жителей в жизнь городского округа. Все глобальные решения принимаются с учетом их пожеланий. В прошлом году наш округ принял активное участие в «Инициативном бюджетировании». Это программа реализации 38 проектов. Среди них - оснащение оргтехникой и робототехникой школ, ремонт и установка спортивных площадок в учреждениях образования», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что в 2021 году в рамках «Инициативного бюджетирования» к реализации принято 37 проектов люберчан.

«Мы - одни из лидеров среди муниципалитетов Московской области по количеству инициатив жителей», - уточнил Ружицкий.