РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мая. Специальные маршруты автобусов до аэродрома Черное и обратно организуют в Балашихе для посетителей авиационного фестиваля «НЕБО: теория и практика» 22 и 23 мая, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Фестиваль состоится по адресу: деревня Федурново, улица Авиарембаза, д. 7 (аэродром Черное). Для удобства посетителей в дни проведения фестиваля будут организованы специальные автобусные маршруты от автостанции «Южная» до аэродрома в период с 10:00 до 14:00; от аэродрома до автостанции «Южная» - с 16:00 до 20:00.

Кроме того, до места проведения фестиваля можно будет добраться на автобусе от ж/д платформы Заря с 10:00 до 14:00. От аэродрома Черное до ж/д платформы Заря они будут курсировать с 16:00 до 20:00.

Лучшие пилотажные группы малой авиации России, а также чемпионы мира и Европы выступят перед гостями ежегодного фестиваля «НЕБО: теория и практика». В летную программу фестиваля войдут: пилотаж реактивных моделей RusJet, которые совершат такие фигуры высшего пилотажа, как развороты практически на месте в любой плоскости, зависание в воздухе, сложные вращательные маневры, скоростные проходы, пилотаж парой; авиационные гонки.