РИАМО - 21 мая. В столице продолжат реализацию проекта по модернизации кинотеатров сети «Москино», начатую в 2013 году, сообщил начальник управления по развитию культурных центров департамента культуры Москвы Михаил Кочерга.
В столице работают 13 кинотеатров «Москино», которые включают 23 кинозала.
Он отметил, что ряд кинотеатров уже отремонтированы, где-то работы начинаются, либо готовится проектная документация.
«Кинотеатры «Москино» составляют достойную конкуренцию коммерческому показу, учитывая, что они показывают кассовые картины. Но цены на билеты несколько дешевле и аудитория больше», - заключил Кочерга.
В городскую сеть «Москино» входят кинотеатры «Березка», «Вымпел», «Звезда», «Искра», «Космос», «Молодежный», «Полет», «Салют», «Сатурн», «Спутник», «Тула», «Факел», «Юность» и летний кинотеатр «Музеон», который откроется 22 мая. Кроме того, в июне летние кинотеатры «Москино» планируется открыть в парках «Сокольники» и «Фили».
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