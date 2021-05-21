РИАМО - 21 мая. В столице продолжат реализацию проекта по модернизации кинотеатров сети «Москино», начатую в 2013 году, сообщил начальник управления по развитию культурных центров департамента культуры Москвы Михаил Кочерга.

В столице работают 13 кинотеатров «Москино», которые включают 23 кинозала.

«Каждый год мы меняем оборудование. <...> Большой объем работ по благоустройству запланирован и в 2021-м, и в 2022-2023 годах. Программа включает модернизацию всех кинотеатров», - сказал Кочерга.

Он отметил, что ряд кинотеатров уже отремонтированы, где-то работы начинаются, либо готовится проектная документация.

«Кинотеатры «Москино» составляют достойную конкуренцию коммерческому показу, учитывая, что они показывают кассовые картины. Но цены на билеты несколько дешевле и аудитория больше», - заключил Кочерга.

В городскую сеть «Москино» входят кинотеатры «Березка», «Вымпел», «Звезда», «Искра», «Космос», «Молодежный», «Полет», «Салют», «Сатурн», «Спутник», «Тула», «Факел», «Юность» и летний кинотеатр «Музеон», который откроется 22 мая. Кроме того, в июне летние кинотеатры «Москино» планируется открыть в парках «Сокольники» и «Фили».