РИАМО - 21 мая. В новой Москве планируют построить кинокластер для съемок фильмов разных жанров. Предложения по его организации собирают среди кинематографистов. Об этом сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Решение Сергеем Семеновичем (Собяниным - ред.) принято, кинематографисты должны внести свои предложения. В новой Москве будут построены сооружения типа голливудских, где можно будет снимать любой фильм», – сказал Герасимов в ходе заседания комиссии.

Он отметил, что многие сотрудники потом могут, к примеру, захотеть переехать жить в ТиНАО, чтобы иметь работу рядом с домом.

Ранее гендиректор «Москино» Наталья Мокрицкая сообщила, что московская кинокомиссия получила около 160 заявок на съемки фильмов и сериалов в столице с начала 2021 года. Всего же за три года кинокомиссия рассмотрела более 850 заявок на съемки в городе.

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