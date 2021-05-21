РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мая. На портале «Добродел» проходит голосование по вопросу устройства систем наружного освещения, до 1 июня жители Люберец могут отдать свой голос за один из предложенных адресов. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«До 1 июня на портале «Добродел» проходит голосование по вопросу устройства систем наружного освещения в рамках программы «Светлый город». Жители округа могут определить места установки уличных фонарей из 115 предложенных. Список адресов сформирован на основании обращений в администрацию округа. Уважаемые жители! Примите активное участие в этом голосовании!» - сказал Ружицкий.

По результатам голосования будет определен адресный перечень, по которому в 2022 году проведут работы по устройству наружного освещения.