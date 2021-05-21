РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мая. Действия Госжилинспекции Московской области по ведению регионального реестра лицензий УК в Балашихе областной Арбитражный суд признал законными, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Руководитель ведомства Ольга Федина отметила, что сведения о смене управляющей организации в домах №28/1 по Юбилейной улице и №10 по Речной улице микрорайона Кучино подмосковной Балашихи оспаривало ООО «ПИК-Комфорт».

«С просьбой внести изменения в реестр лицензий субъекта РФ в связи с выбором общими собраниями собственников в Госжилинспекцию обратилось ООО «УК-Еврострой». Инспекция пришла к выводу, что процедура внесения изменений соблюдена, основания для отказа во внесении изменений не установлены. ООО «ПИК-Комфорт» сочло, что данное внесение в реестр является незаконным. Было подано заявление в областной Арбитраж», - сообщили в пресс-службе.

Исследовав материалы дела, суд установил, что оснований для удовлетворения требований организации не имеется. В решении говорится, что административный орган действовал в рамках предусмотренной Жилищным кодексом процедуры внесения изменений в Реестр лицензий Московской области. В итоге требования «ПИК» оставлены без удовлетворения.