РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мая. Действия Госжилинспекции Московской области по ведению регионального реестра лицензий УК в Балашихе областной Арбитражный суд признал законными, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Руководитель ведомства Ольга Федина отметила, что сведения о смене управляющей организации в домах №28/1 по Юбилейной улице и №10 по Речной улице микрорайона Кучино подмосковной Балашихи оспаривало ООО «ПИК-Комфорт».
Исследовав материалы дела, суд установил, что оснований для удовлетворения требований организации не имеется. В решении говорится, что административный орган действовал в рамках предусмотренной Жилищным кодексом процедуры внесения изменений в Реестр лицензий Московской области. В итоге требования «ПИК» оставлены без удовлетворения.
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