РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 мая. Водителей подмосковных Котельников на акции предупредили о необходимости снижать скорость у пешеходных переходов, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Сотрудники отдела по транспорту, дорожному хозяйству, связи и безопасности дорожного движения администрации Котельников провели акцию. В ходе нее они раздали информационные листовки в рамках VI глобальной недели безопасности дорожного движения на территории Московской области.

Темой мероприятия стало напоминание об обязательном снижении скорости при подъезде к пешеходным переходам. На территории Московской области перед пешеходными переходами необходимо снижать скорость до 50 км/ч. Соблюдение данных правил позволяет снизить вероятность дорожно-транспортных происшествий.

Подобные мероприятия будут проводиться на регулярной основе и будут затрагивать все аспекты безопасности на автомобильных дорогах как для водителей, так и для пешеходов.