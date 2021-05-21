РИАМО - 21 мая. Четыре городских киноклуба будут работать в Москве, сообщила генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая.

«У нас работает три киноклуба, будет четыре. Работает «Диалог», «Восьмое марта» с феминистической повесткой и детский киноклуб «Желтый чемоданчик», – сказала Мокрицкая.

Она отметила, что в клубах показывают классику отечественного кино, а также рассказывают зрителям об истории кинематографа.

Ранее в пресс-службе «Москино» сообщили, что 22 мая открывается летний сезон в парке искусств «Музеон». Фильмом открытия «Москино Музеон» станет сборник короткого метра «Канны-2020. Special Edition», над которым работали режиссеры со всего мира.

В репертуаре летнего кинотеатра — авторское кино, новинки проката, фестивальные премьеры, классика мирового кинематографа. Показы будут проходить на языке оригинала с субтитрами.