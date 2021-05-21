РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. Силовое шоу покажут на открытии мотосезона в подмосковном Подольске, в программе будут также мотопробег и концерт, сообщается в группе «Вольница Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

Праздничное открытие мотосезона пройдет в Подольске 22 мая. Организатором является РОД «Вольница». Сбор состоится на Октябрьском проспекте, 12А, у клуба «Вольница» в 12:00, затем участники отправятся на мотопробег с заездом в микрорайон Кузнечики на бульвар 65-летия Победы, где пройдет фотосессия на мотоциклах и многое другое.

Новшеством программы станут показательные выступления силового экстрима, организатором которых является президент Федерации силового многоборья Иван Мечишев. Они пройдут на бульваре 65-летия Победы. Также будет работать локация с Angry Birds.

В завершение мероприятия участники вернулся в клуб, где их будет ждать вкусный плов и горячий чай, а также живой концерт и аппетитное мясо. Еду и напитки можно приносить с собой, также для всех желающих будет работать бар с горячительными напитками.