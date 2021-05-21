РИАМО - 21 мая. Температура воздуха на предстоящих выходных в Москве будет держаться на уровне 19-21 градуса тепла, сообщается на сайте «Метеовести».

Жара уходит из Московского региона на восток под действием воздушных потоков из Западной Европы.

В пятницу в Москве идет дождь, воздух прогреется до 21 градуса тепла.

В субботу в столице без осадков, а в воскресенье возможен кратковременный дождь.

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