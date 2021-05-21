РИАМО - 21 мая. Московская кинокомиссия получила около 160 заявок на съемки фильмов и сериалов в столице с начала 2021 года, сообщила генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая.

«В 2021 году на сегодняшний день поступило 160 заявок. Это говорит о том, что к концу года их будет около 500», - сказала Мокрицкая в ходе заседания комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.

Она отметила, что в 2020 году съемки некоторых фильмов были приостановлены и сейчас возобновляются.

«Москино» курирует развитие столичных кинотеатров, киносъемки в Москве и другие общегородские проекты в сфере кино. За три года Московская кинокомиссия рассмотрела более 850 заявок на съемки в городе.

Столичная кинокомиссия получила более 850 заявок на съемки в Москве за три года>>