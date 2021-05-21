РИАМО - 21 мая. Технических специалистов в сфере кино с хорошим знанием английского языка начнут обучать в Москве с 1 сентября для привлечения в столицу иностранных кинокомпаний, сообщила генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая.

«Перед нами поставлена задача сделать из Москвы одну из основных киностудий мира, чтобы люди приезжали снимать не в Берлин, Софию, Будапешт, а в Москву. Здесь немаловажную роль играет кинообразование – среднее звено. Мы составили программу «Кинорезерв Москвы», – сказала Мокрицкая в ходе заседания в Мосгордуме.

По ее словам, программа стартует с 1 сентября текущего года в киноколледже №40.

«Мы делаем два факультета на год – административный и технический, где будут обучать техников, осветителей. <…> Мы добавляем туда активное изучение английского языка со специальной терминологией», – добавила Мокрицкая.

Она пояснила, что наличие в Москве киноспециалистов со знанием английского станет дополнительным бонусом при выборе международными компаниями мест для проведения съемок.

«К нам не приезжают потому, что нужно сюда (в Москву - ред.) везти еще 60-70 человек среднего звена, а в Софию и Будапешт – не надо, там люди говорят по-английски. Поэтому мы поставили цель за один-два года создать кинорезерв молодых людей», – заключила Мокрицкая.