РИАМО - 21 мая. Заводчице, чьи собаки загрызли ребенка в Подмосковье, дали два года условно, ее признали виновной в причинении смерти по неосторожности, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по Московской области.

Следствие установило, что женщина осознавала особенности отдельных пород собак и характер их поведения. Несмотря на это, владелица питомника проигнорировала правила и условия содержания таких собак. Она не позаботилась о надежных замках, которые должны были быть установлены на вольерах с животными.

Согласно приговору суда, испытательный срок приговора, вынесенного женщине, составляет два года.

В начале января текущего года 11-летний ребенок вместе с родителями находился в гостях у обвиняемой, которая содержала на территории частного дома в Ивантеевке питомник с семью собаками. Среди собак были восточно-европейские и немецкие овчарки.

Когда взрослые находились дома, мальчик гулял во дворе и зашел на огороженную территорию к вольерам. Затем он открыл дверцу и выпустил собак, которые накинулись на него.

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