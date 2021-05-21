РИАМО - 21 мая. Порядка 80 фильмов и эпизодов сериалов сняли в столице в период пандемии коронавируса в прошлом году, сообщила генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая.

«В 2020 году было снято около 80 картин, которые уже выходят на экраны», - сказала Мокрицкая в ходе заседания комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.

Она отметила, что в 2020 году поступило 336 заявок на проведение киносъемок в Москве.

«Коллеги из различных департаментов нас поддерживают, когда надо перекрыть улицы или помочь в съемках. Снимались фильмы «Чемпион мира» Алексея Сидорова, «Мария» Веры Сторожевой», - добавила Мокрицкая.

За три года работы Московская кинокомиссия рассмотрела более 850 заявок от кинематографистов на съемки в столице.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московское кино» курирует развитие столичных кинотеатров, киносъемки в Москве и другие общегородские проекты в сфере кино.

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