РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мая. В пятницу в школах Балашихи прошли последние звонки, одиннадцатиклассников школы №8 в микрорайоне Кучино поздравили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Сергей Юров, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Последние звонки в школах Подмосковья проходят в этом году в очном режиме 21 и 22 мая.

«Сегодня во всей Московской области проходят последние звонки для десятков тысяч выпускников, в том числе и для вас. Это событие, которое будет помниться всегда, как и 1 сентября. В жизни каждого человека школа - это целая эпоха. Это прежде всего учителя, которые вложили в каждого из вас частицу своей жизни, труда, это друзья, сверстники, которые были рядом все эти годы. Здесь вы приобрели знания, опыт человеческого общения, научились преодолевать жизненные трудности, получили опыт первых побед, научились работать в команде», - сказал Брынцалов.

Он поблагодарил педагогов школы, родителей, которые поддерживали детей, верили в них, и пожелал ребятам в дальнейшем продолжать радовать их своими успехами, реализовать все намеченные цели, выбрать профессию по душе, поступить в вуз с тем, чтобы по окончании вернуться в свой родной город.

«Подмосковье - большой регион, мы верим в вас, вы - будущее Балашихи, тем более, что городской округ сегодня развивается по всем ключевым направлениям», - подчеркнул Брынцалов.

Юров отметил, что ежегодно в городском округе школу заканчивают более 2 тыс. выпускников.

«Сегодня сфера образования Балашихи является одной из лучших в регионе. Ежегодно выпускники показывают высокий результат на ЕГЭ, у нас много золотых медалистов. Благодаря поддержке Мособлдумы, губернатора региона мы, в свою очередь, стараемся сделать все, чтобы в городском округе появлялись новые школы, пристройки к зданиям», - отметил Юров.

Он присоединился ко всем поздравлениям, поблагодарил педагогов и родителей за их неоценимый вклад, пожелал ребятам удачи на предстоящих экзаменах, всегда двигаться вперед, не останавливаться на достигнутом и не бояться ставить перед собой самые амбициозные задачи.

Директор школы Тамара Волошина отметила, что все 90 одиннадцатиклассников успешно освоили программу общеобразовательной школы и допущены к итоговой аттестации.

«Дорогие дети! Поздравляю вас с этим необыкновенным днем! Всего вам самого доброго! Удачи! С Богом!» - добавила Волошина.

После торжественной части выпускники посадили деревья в рамках акции «Лес Победы».