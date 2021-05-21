РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 мая. В пятницу в школах Балашихи прошли последние звонки, одиннадцатиклассников школы №8 в микрорайоне Кучино поздравили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава городского округа Сергей Юров, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».
Последние звонки в школах Подмосковья проходят в этом году в очном режиме 21 и 22 мая.
Он поблагодарил педагогов школы, родителей, которые поддерживали детей, верили в них, и пожелал ребятам в дальнейшем продолжать радовать их своими успехами, реализовать все намеченные цели, выбрать профессию по душе, поступить в вуз с тем, чтобы по окончании вернуться в свой родной город.
«Подмосковье - большой регион, мы верим в вас, вы - будущее Балашихи, тем более, что городской округ сегодня развивается по всем ключевым направлениям», - подчеркнул Брынцалов.
Юров отметил, что ежегодно в городском округе школу заканчивают более 2 тыс. выпускников.
Он присоединился ко всем поздравлениям, поблагодарил педагогов и родителей за их неоценимый вклад, пожелал ребятам удачи на предстоящих экзаменах, всегда двигаться вперед, не останавливаться на достигнутом и не бояться ставить перед собой самые амбициозные задачи.
Директор школы Тамара Волошина отметила, что все 90 одиннадцатиклассников успешно освоили программу общеобразовательной школы и допущены к итоговой аттестации.
«Дорогие дети! Поздравляю вас с этим необыкновенным днем! Всего вам самого доброго! Удачи! С Богом!» - добавила Волошина.
После торжественной части выпускники посадили деревья в рамках акции «Лес Победы».
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