РИАМО - 21 мая. Пассажиры публикуют в социальных сетях фотографии и видеозаписи из международного аэропорта Шереметьево, где около стоек регистрации на рейсы образовались большие очереди после технического сбоя у авиакомпании «Аэрофлот».

«Зависли компьютеры «Аэрофлота» по всему миру! Уже более часа стою в ожидании регистрации!» – написал пользователь Twitter Юрий Петрак.

Друзья, здравствуйте все!



Зависли компьютеры Аэрофлота по всему миру!

Уже более часа стою в ожидании регистрации!



Нашёл попутчиков на Берлин!

Поделился своим праздничным настроением после дня рождения #Vilavi !!!

Стало гораздо веселее...#Москва #Шереметьево #VilaviGo pic.twitter.com/qvRcXymJTY — Юрий Петрак (@fantomuspeha) May 21, 2021

Другие пользователи также жалуются на долгое ожидание.

«Привет Covid-19: похоже «Аэрофлот» вместе с аэропортом Шереметьево за комфортное распространение Covid-19», — отметил в Twitter Андрей Третьяков.

Ранее СМИ сообщили о том, что у «Аэрофлота» в пятницу произошел глобальный сбой в системе регистрации пассажиров, из-за чего задержаны десятки рейсов. Согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания», на текущий момент задержано почти 40 рейсов.

Официальный представитель перевозчика Михаил Демин ранее сообщил, что у поставщика IT-услуг произошел сбой, поэтому задержки рейсов не исключены.