РИАМО - 21 мая. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что дипломаты США и РФ работают над нормализацией отношений между Москвой и Вашингтоном, сообщает Федеральное агентство новостей.

Таким образом, официальный представитель Кремля прокомментировал дискуссии на марафоне «Новое знание», в котором принял участие американский бизнесмен Илон Маск.

Песков сообщил, взаимная симпатия ученых, технологов, студентов, которая чувствовалась на мероприятии, может стать фундаментом для нормализации отношений между РФ и США.

«Тем более что наши коллеги-дипломаты активно в этом направлении работают, и есть уже определенные наработки за последние дни», — добавил пресс-секретарь главы государства.

Ранее Маск во время форума «Новое знание» выступил за усиление диалога между США и Россией. Он считает, что странам нужно больше общаться.