РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 мая. В пятницу для более чем почти 120 выпускников 9-х и 11-х классов Кадетской школы подмосковных Люберец прозвучал последний звонок, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«Дорогие выпускники! Хочу от имени главы городского округа Люберцы Владимира Ружицкого поздравить вас с этим знаменательным днем. Сегодня вы прощаетесь со школой. Впереди серьезное испытание - сдача единого государственного экзамена, но мы уверены, что вы справитесь. В добрый путь», - сказала замглавы администрации муниципалитета Наталия Тышкунова.

Перед выпускниками выступили первоклассники, которые прочитали стихотворения. Также кадеты станцевали вальс. Школьная рок-группа исполнила гимн учебного заведения.

Последний звонок дали все выпускники по очереди. После этого они выпустили в небо белых голубей.

«Сегодня у нас праздник - прощальный последний звонок прозвенел для наших выпускников. В этом году мы выпускаем три 9-х класса и два 11-х класса. Мы планируем, что 12 девятиклассников получат аттестаты особого образца», - отметила директор Кадетской школы Наталья Скисова.

Она подчеркнула, что все выпускники не раз защищали честь школы на различных соревнованиях.

Всего в этом году из Кадетской школы выпускаются 48 одиннадцатиклассников и 76 девятиклассников.