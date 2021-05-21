РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. В Подольске сформировали тренерский штаб ХК «Витязь», главным тренером команды назначили Юрия Бабенко, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

Тренерский штаб подольского хоккейного клуба «Витязь» возглавил 43-летний Юрий Бабенко, известный по тренерской работе в московском «Динамо», а также в юниорской и молодежной сборных России. В тренерский штаб вошел известный защитник, чемпион мира 2008 года в Квебеке – 42-летний Андрей Марков.

Продолжают работать в клубе Максим Бец, тренер вратарей Андрей Малков, тренер по развитию индивидуального мастерства Артем Оленев, а также видеотренер Олег Новицкий. Тренером по общефизической подготовке будет Алексей Рябков, в минувшем сезоне он работал в ХК «Сибирь».