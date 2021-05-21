РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 21 мая. Депутат Московской областной думы Олег Жолобов подарил мячи юным футболистам из села Растуново Домодедова, сообщается в группе местного отделения партии «Единая Россия» в соцсети «ВКонтакте».

Встреча прошла в рамках партийного проекта «Детский спорт».

«Рассказал ребятам, что в четвертый раз с 2017 года отмечается памятная дата Московской области - День первой футбольной команды, инициированная нашим комитетом по делам молодежи и спорта совместно с комитетом по вопросам образования, культуры и туризма Мособлдумы. Поздравил юных футболистов и их тренеров с праздником, пожелал им высоких спортивных достижений и подарил футбольные мячи», - сказал Жолобов.