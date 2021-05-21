РИАМО - 21 мая. Московская кинокомиссия рассмотрела более 850 заявок на съемки эпизодов сериалов и фильмов в столице за три года, сообщила генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая.
По словам Мокрицкой, это высокий показатель. Кинокомиссия не прекращала работать даже во время пика пандемии в прошлом году.
«В 2020 году заявок, конечно, было меньше - 336 заявок было оформлено и согласовано с городом», - заключила Мокрицкая.
Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московское кино» курирует развитие столичных кинотеатров, киносъемки в Москве и другие общегородские проекты в сфере кино.
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