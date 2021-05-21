РИАМО - 21 мая. Московская кинокомиссия рассмотрела более 850 заявок на съемки эпизодов сериалов и фильмов в столице за три года, сообщила генеральный директор «Москино» Наталья Мокрицкая.

«Кинокомиссия была организована три года назад, она отработала 2018, 2019, 2020 годы. Это было важное и своевременное решение Сергея Семеновича (Собянина, мэра Москвы - ред.). Было отработано свыше 850 заявок», - сказала Мокрицкая в ходе заседания комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям.

По словам Мокрицкой, это высокий показатель. Кинокомиссия не прекращала работать даже во время пика пандемии в прошлом году.

«В 2020 году заявок, конечно, было меньше - 336 заявок было оформлено и согласовано с городом», - заключила Мокрицкая.

Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы «Московское кино» курирует развитие столичных кинотеатров, киносъемки в Москве и другие общегородские проекты в сфере кино.