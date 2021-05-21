РИАМО - 21 мая. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обратился к американскому бизнесмену Илону Маску и предложил ему построить завод по сборке электромобилей Tesla на территории Московской области.

«Подмосковье, безусловно, лучшее место для завода Tesla. Талантливые кадры, прекрасная логистика, производство Mercedes уже здесь! Мы найдем для вас идеальное место», — написал губернатор на английском языке в своем Twitter-аккаунте.

Ранее Маск в ходе российского марафона «Новое Знание» заявил, что компания Tesla может построить заводы на территории РФ, а также ряда других стран СНГ.

По словам американского бизнесмена, такое расширение было бы весьма важным для компании.

Компания Tesla создана в США в 2003 году. Она является крупнейшим производителем электрокаров и решений для хранения электроэнергии.

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