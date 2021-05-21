РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. Строительная готовность школы на Армейском проезде Подольска, возводимой в рамках нацпроекта «Образование», составляет более 70%, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

Ввести новый объект образования в эксплуатацию планируется в августе. В настоящее время на площадке задействовано более 140 рабочих и 7 единиц техники. Выполняются работы по устройству внутренних перегородок, монтажу инженерных систем электроснабжения, вентиляции, монтажу лифтов, а также работы по благоустройству.

Здание школы площадью более 16,6 тыс. кв м рассчитано на 1,1 тыс. ученических мест. В школе предусмотрено функциональное разделение каждого этажа. На первом разместятся вестибюль, пищеблок с обеденным залом на 400 мест, классы информатики с интерактивным пространством, лаборантские, помещение групп продленного дня, мастерские, спортивный зал. На втором, третьем и четвертом этажах — классы и кабинеты по предметам, учительская, библиотека с читальным залом и демонстрационным пространством, актовый зал.

В школе установят два лифта, в том числе для маломобильных групп населения.

На прилегающей территории появятся стадион с беговыми дорожками, детские игровые и спортивные площадки.