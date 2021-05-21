РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. Команда «Витязь-Быково» из подмосковного Подольска победила в региональном конкурсе «Патриоты Подмосковья» по итогам 2020 года, сообщили в местном отделении Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Областным центром развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи министерства образования Московской области подведены итоги регионального конкурса «Патриоты Подмосковья». В конкурсе оценивалась работа по военно-патриотическому воспитанию учащихся за 2020 год. В конкурсе приняла участие 31 команда.

Судейство конкурса проходило по следующим критериям: количество членов объединения, повседневная работа по военно-патриотическому воспитанию, участие в акциях с ветеранами и многое другое.

По итогам конкурса призовые места распределились следующим образом: 3 место – ВПК «Прометей» МОУ «Давыдовский лицей» в Орехово-Зуевском городском округе; 2 место – юнармейский отряд «Допризывник» МБУ «Центр допризывной подготовки» Богородского городского округа; 1 место – детское патриотическое объединение «Витязь-Быково» МОУ «Быковская СОШ» из Подольска.