РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 21 мая. В Котельниках участники проекта «Активное долголетие», которые увлекаются садоводством, приняли участие в мастер-классе по пересадке цветов. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

К участникам также присоединилась заместитель главы администрации округа Мария Галузо.

Мастер-классы ежегодно проходят на территории тепличного комбината «Белая Дача» в разгар дачного сезона.

В теплицах работают настоящие специалисты своего дела - сами пересаживают и ухаживают за саженцами, которые идут на продажу. Поэтому помимо участия в мастер-классе, участники мероприятия еще и получили ответы на вопросы по уходу за растениями и цветами.