РИАМО - 21 мая. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в Подмосковье продолжаются проверки состояния внутриквартирного газового оборудования и газового оборудования, установленного в частных жилых домах, уже проверено более 100 тыс. домов. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Евгения Хромушина.

«Цель проверок – обеспечить безопасность наших граждан, обеспечить надежную эксплуатацию газового оборудования, проверить наличие у собственников договоров на обслуживание газового оборудования», – отметил Хромушин.

Он уточнил, что еще удалось осмотреть свыше 3,3 тыс. квартир на наличие у собственников и нанимателей жилых помещений договоров со специализированными организациями на техническое содержание и обслуживание внутриквартирного газового оборудования.

Проверки проводят инспекторы региональной Госжилинспекции, специалисты Мособлгаза, других специализированных организаций. По итогам проверок ГЖИ Московской области выдало 43 предостережения управляющим организациям.

Проверки показали, что основные нарушения в квартирах касаются как отсутствия у собственников заключенного договора со специализированной организацией, так и необходимости замены запорных устройств и гибкой подводки.

Для мониторинга состояния газового оборудования в многоквартирных и частных жилых домах в Московской области разработан специальный раздел мобильного приложения «Проверки Подмосковья», теперь контроль за деятельностью специализированных организаций, обслуживающих газовое оборудование в Подмосковье, проводится в режиме реального времени.

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