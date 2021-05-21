РИАМО - 21 мая. Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК) согласовала прекращение реализации инвестиционного проекта по строительству кафетерия по адресу: ул. Абрамцевская, д. 9, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Ответственный секретарь ГЗК, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова отметила, что, в соответствии с оформленным в 1995 году договором аренды земельного участка, инвестор планировал построить на участке площадью 0,03 га кафе.

По ее словам, в связи с отсутствием оформленной градостроительной документации и неосвоением участка решено прекратить проект.

На участке расположен декоративный забор, объекты капитального строительства отсутствуют. Дальнейшее использование земельного участка предусматривается по фактическому использованию.