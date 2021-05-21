РИАМО - 21 мая. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о введении пошлины на экспорт некоторых видов лесоматериалов, сообщает Федеральное агентство новостей.

Согласно распоряжению, новыми пошлинами в 10% будут облагаться продаваемые за границу хвойные породы (дуб, бук, ясень) с уровнем влажности, превышающим 22%.

Предполагается, что с помощью этих мер будет ограничен вывоз необработанной и грубо обработанной древесины под видом пиломатериалов.

Кроме того, правительство данными мерами намерено способствовать переориентации производителей на экспорт древесины с более высокой добавочной стоимостью, а также сдержать рост цен на лесоматериалы на внутреннем рынке.