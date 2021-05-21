РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверят ход строительства сельскохозяйственного рынка в Подольске до 2 июня, сообщили в пресс-службе ведомства.

Инспекторский состав Главгосстройнадзора начал первую плановую проверку хода строительства нового сельскохозяйственного рынка на улице Кирова. Извещение о начале строительства поступило в ведомство в начале апреля. В настоящее время на объекте ведутся работы по организации строительной площадки.

Проверка на объекте продлится до 2 июня. В случае выявления инспекторами нарушений, в отношении застройщика могут быть применены меры административного воздействия. Прогнозируемая дата завершения работ – 4 квартал 2022 года.

Согласно проекту, в микрорайоне Кузнечики будут построены пять одноэтажных стационарных павильонов общей площадью более 5,5 тыс. кв м. На территории также проведут благоустройство, организуют безопасные пешеходные зоны и открытую парковку для автомобилей.