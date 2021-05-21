РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. Учащимся школы-интерната Подольска рассказали о профессии пожарного, ребятам провели экскурсию по пожарной части, сообщается в группе «Огнеборцы Подольска» в соцсети «ВКонтакте».

Для ознакомления с одной из самых мужественных и отважных профессий – профессией огнеборца – в 7-й пожарно-спасательной части 24-го пожарно-спасательного отряда регулярно проводятся экскурсии для учащихся школ и воспитанников детских садов. 20 мая пожарно-спасательную часть посетили учащиеся школы-интерната с тяжелыми нарушениями речи. Экскурсия началась с «сердца» части – пункта связи.

Командир отделения Александр Лаковец старался как можно подробнее рассказать ребятам о задачах, которые стоят перед коллективом, познакомить их с рабочими буднями, организацией быта, классных занятий для повышения уровня профессиональной подготовки, а также занятий для поддержания физической формы. Одним из самых запоминающихся этапов экскурсии стало знакомство с пожарными автомобилями. Лаковец продемонстрировал различное оборудование, которым пользуются во время пожара и спасения пострадавших, попавших в чрезвычайную ситуацию, показал ребятам предметы боевой одежды.

Школьникам рассказали про правила пожарной безопасности в быту, как нужно действовать в случае обнаружения возгорания. В завершение гости сказали, что получили не только много полезных знаний, но и огромный заряд положительных эмоций от экскурсии в пожарную часть.