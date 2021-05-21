РИАМО - 21 мая. Граждане, которые ввели первый компонент прививки от коронавируса в разных регионах России, смогут получить второй компонент препарата в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Для того, чтобы получить второй компонент вакцины, нужно записаться в одну из 11 поликлиник по телефону.
Она добавила, что сведения о привитых в России передаются в Федеральный регистр привитых против коронавируса.
Врачи в столичных поликлиниках перед введение второго компонента вакцины будут проверять информацию о введении первого компонента вакцины в системе. Затем будет проведен медосмтр, а сведения о вакцинации передадут в регистр, чтобы пациент в дальнейшем получил электронный сертификат о вакцинации.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что процент привитых в российской столице меньше, чем в любом европейском городе, несмотря на то, что вакцинация в Москве бесплатна, в отличие от ЕС. Мэр призвал москвичей активнее вакцинироваться для их собственной безопасности.
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