РИАМО - 21 мая. Граждане, которые ввели первый компонент прививки от коронавируса в разных регионах России, смогут получить второй компонент препарата в Москве, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Для того, чтобы получить второй компонент вакцины, нужно записаться в одну из 11 поликлиник по телефону.

«Все применяемые сейчас в России вакцины от Covid-19 вводятся в два этапа, и мы понимаем, что у граждан в силу разных обстоятельств не всегда есть возможность получить второй компонент в том же регионе. Именно поэтому жители других субъектов РФ смогут сделать вторую прививку в 11 московских поликлиниках — им нужно лишь обратиться по телефону и записаться», — сказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она добавила, что сведения о привитых в России передаются в Федеральный регистр привитых против коронавируса.

Врачи в столичных поликлиниках перед введение второго компонента вакцины будут проверять информацию о введении первого компонента вакцины в системе. Затем будет проведен медосмтр, а сведения о вакцинации передадут в регистр, чтобы пациент в дальнейшем получил электронный сертификат о вакцинации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что процент привитых в российской столице меньше, чем в любом европейском городе, несмотря на то, что вакцинация в Москве бесплатна, в отличие от ЕС. Мэр призвал москвичей активнее вакцинироваться для их собственной безопасности.

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