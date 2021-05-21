РИАМО - 21 мая. Прокуратура Москвы проверит исполнение жилищного законодательства при обслуживании многоквартирного дома №15 на Новинском бульваре, где 20 мая произошло отслоение кирпичной кладки облицовки. Об этом сообщает пресс-служба столичного ведомства.

Прокуроры дадут оценку исполнению ответственными лицами и организациями требований жилищного законодательства, в том числе по содержанию и обслуживанию общедомового имущества.

При необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования. На место инцидента прибыл заместитель Пресненского межрайонного прокурора Илья Захаров.

Соблюдение жилищных прав лиц, проживающих в многоквартирном доме, поставлено на контроль.