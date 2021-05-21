РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. Выпускников микрорайона Кузнечики Подольска поздравили с окончанием школы, им пожелали дальнейших успехов, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

В пятницу в школах округа для выпускников 9 и 11 классов звенит последний школьный звонок. Особенно важен этот праздник для выпускников, которые покидают школу. Ведь он является логическим завершением всей школьной жизни. Впереди экзамены и выпускной.

Начальник территориального управления в микрорайоне «Кузнечики» Евгений Патрушев поздравил выпускников 11-х классов школы №32 и пожелал ребятам успешной сдачи экзаменов и поступления в высшие учебные заведения.