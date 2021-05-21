РИАМО - 21 мая. Москвичам рекомендуется подальше обходить рекламные щиты и линии электропередачи во время дождя, грозы и сильного ветра, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Непогода начнется с 16:00 и продлится до 21:00 пятницы. Порывы ветра могут достигать 17 м/с.

«Пожалуйста, не паркуйтесь под деревьями, линиями электропередач и рекламными щитами. Лучше обходите эти места», – сказали в пресс-службе.

Температура воздуха в пятницу в столице составляет 21 градус.