РИАМО - 21 мая. Необычный субботник на надувных досках состоится в Раменском округе 22 мая. Спортсмены расчистят русло реки Северки в районе села Никоновское, сообщает пресс-служба Главного управления социальных коммуникаций Московской области.

Раменский клуб сапсерфинга VIKING при поддержке ГУСК и общественной палаты округа проведет необычный субботник.

Минувшей осенью участники клуба плавали по реке и увидели, сколько мусора скопилось по берегам и как она забита крупными ветвями и деревьями. Планируется, что на субботнике волонтеры в спасательных жилетах очистят около 7 км реки. Девушки выловят из воды мусор и пластик, а мужчины с пилами освободят узкое место русла от затора.

Клуб VIKING приглашает к участию в акции опытных сапсерферов Подмосковья на своих досках. Акция пройдет в рамках проекта Главного управления социальных коммуникаций Московской области #ЭкоЛогичноеПодмосковье.

Для спортсменов клуба это будет уже не первый опыт участия в субботнике на SUP-досках, ранее они чистили от мусора Кратовское озеро – любимое место отдыха жителей Раменского и Жуковского.