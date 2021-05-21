РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 мая. В городском округе Мытищи в рамках акции «Лес Победы» выпускники гимназии №16 высадили деревья, передает корреспондент «РИАМО в Мытищах».

В пятницу на территории сквера Рождественский в 25 микрорайоне состоялась эколого-патриотическая акция «Лес Победы» в рамках президентского проекта «Сад памяти». Акция проводится каждую весну по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2013 года. В посадке деревьев приняли участие выпускники гимназии №16.

«Сегодня традиционная акция не такая массовая, как за последние 7 лет, пандемия вносит свои коррективы. Это одна из классных идей, реализованных на территории Московской области. В лесах и на просеках, а сегодня и в городской черте мы осуществляем эту акцию», - сказал председатель совета депутатов горокруга Андрей Гореликов.

Нововведением этого года стала высадка памятных аллей деревьев с участием выпускников общеобразовательных организаций в рамках традиционного праздника школьников «Последний звонок».

«Деревьев нужно сажать как можно больше. Мы живем в очень зеленом городском округе, но он должен быть еще более зеленым. У нас большая лесная зона и водохранилища. Деревья городские, к сожалению, не вечны, приходится делать санитарную вырубку. Поэтому мы должны сажать деревьев как минимум вдвое больше, чем вынуждены по разным причинам вырубать», - сказал руководитель фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Михаил Мурзаков.

В пятницу акция прошла еще на двух площадках в черте города: в 13 и 16 микрорайонах, там высадили около 1 тыс. деревьев и цветущих кустарников.

Второй раз подряд в рамках акции Московская область включается в федеральную кампанию «Сад памяти». В этом году по всей стране планируется посадить 27 млн. деревьев в память о 27 миллионах погибших в 1941-1945 годах.