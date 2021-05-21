РИАМО - 21 мая. Рабочим осталось осуществить проход последних 5 км тоннелей на Большой кольцевой линии столичной подземки, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«К настоящему моменту завершена тоннелепроходка между станциями на северо-восточном, западном, юго-западном и южном участках БКЛ. Осталось пройти порядка 5 км тоннелей», – отметил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что проходка тоннелей Большого кольца выполнена на 95%, а общая строительная готовность нового кольца составляет 74%.

По словам Бочкарева, сейчас щиты ведут работу на восточном участке. Еще предстоит достроить соединительные ветки в электродепо «Замоскворецкое» и «Аминьевское», которые предназначены для обслуживания поездов БКЛ.

Как рассказал генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций метро) Юрий Кравцов, проходка на БКЛ ведется не только традиционными 6-метровыми щитами, но и 10-метровыми щитами-гигантами, при помощи которых строятся двухпутные участки тоннелей.

«Тоннель между станциями «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон» строит щит-гигант «Лилия», двухпутный перегон между станциями «Печатники» и «Нагатинский затон» сооружает «Виктория», участок между «Кленовым бульваром» и переходной камерой вблизи станции «Каширская» – десятиметровый комплекс «Победа», – пояснил Кравцов.

Он также сообщил, что отрезок от «Каширской» в сторону «Кленового бульвара» до переходной камеры будет построен при помощи щитов диаметром 6 м. А шестиметровые тоннелепроходческие комплексы также будут задействованы в строительстве перегонов в депо «Замоскворецкое» и «Аминьевское».

Проходка юго-западного участка БКЛ уже завершена. В этом году в планах достроить станции «Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект» и «Проспект Вернадского». Эти станции улучшат транспортное обслуживание районов Очаково-Матвеевское, Раменки и Проспект Вернадского.

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