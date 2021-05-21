РИАМО - 21 мая. В аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский в пятницу задержали и отменили 77 рейсов, по данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали 2 рейса, отменили 4. В Домодедове 5 рейсов задержано, 7 отменено. В Шереметьеве отменены 4 рейса, а задержаны 52 рейса.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский там отменили 3 вылета.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.

Ранее СМИ сообщили о том, что у «Аэрофлота» произошел глобальный сбой в системе регистрации пассажиров, из-за чего задержаны десятки рейсов.