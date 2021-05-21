РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 мая. В Королеве до 15 сентября завершат подготовку к новому отопительному сезону, сообщает пресс-служба городского координационного совета.

Коммунальщики начали подготовку к новому отопительному сезону. На сегодняшний день уже разработаны планы подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетического комплекса к новой зиме, сформированные с учетом итогов минувшего отопительного периода.

Коммунальщики определили объемы работ по капитальному и текущему ремонту оборудования на объектах тепло- и водоснабжения, замене ветхих инженерных сетей и сформировали график остановки котельных для проведения регламентных ремонтных работ.

Работы по подготовке объектов к отопительному сезону условно делятся на 5 периодов и должны быть выполнены до 15 сентября. Все ремонтные работы на объектах теплоснабжения будут проводиться в летний период с 1 июня по 31 августа.

В рамках подготовки на объектах ЖКХ будет внедрен дополнительный метод очистки воды путем установки системы углевания на водоочистной станции. Также будет модернизирован водовод диаметром 600 мм на Большой Комитетской улице.

Планируется прокладка сетей теплоснабжения и реконструкция котельной «Бурковская» для возможности ликвидации котельной «Школьная», работающей на угольном топливе в микрорайоне Болшево, и замена всего газового оборудования на котельной №77 в микрорайоне Юбилейный.

В рамках подготовки к отопительному сезону пройдут модернизация системы химической водоподготовки на котельной «Альфа-Лаваль» и реконструкция ЦТП 22 в микрорайоне Первомайский, а в центральной части города запланирована замена участка магистральной тепловой сети от котельной «Самаровка».

Общий объем финансирования работ по подготовке к зиме на объектах тепло- и водоснабжения составит более 60 млн руб.