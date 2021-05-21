РИАМО - 21 мая. Авиакомпания «Аэрофлот» в пятницу задерживает рейсы из столичных аэропортов в связи со сбоем системы регистрации, пишет Федеральное агентство новостей.

По словам официального представителя перевозчика Михаила Демина, у поставщика IT-услуг произошел сбой, поэтому задержки рейсов не исключены.

«Убедительно просим пассажиров следить за объявлениями об изменении времени вылета», — сказал Демин.

Он не сообщил о том, когда работа сервисов восстановится.

Демин от лица «Аэрофлота» принес извинения пассажирам за причиненные неудобства.