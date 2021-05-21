РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 мая. Сотрудники ГИБДД Подольска призвали водителей быть бдительными и соблюдать скоростной режим, сообщается в группе «Подольск за безопасность на дорогах» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках Шестой глобальной недели безопасности дорожного движения и социального раунда «Безопасная мобильность» сотрудники Госавтоинспекции Подольска приняли участие в рабочем совещании с инженерами по безопасности дорожного движения АО «РН-Москва». В ходе встречи полицейские довели до водителей информацию о состоянии аварийности на территории обслуживания, в том числе - о состоянии аварийности с участием несовершеннолетних, указали на допускаемые нарушения ПДД водителями, разобрали причины и обстоятельства ДТП.

Кроме того, полицейские обратились к водителям с убедительной просьбой быть особенно бдительными в местах, где возможно внезапное появление детей на проезжей части, поскольку в силу возрастных особенностей несовершеннолетних они не всегда могут быстро сориентироваться в сложных дорожных ситуациях, что может привести к трагическим последствиям.

Также автовладельцев призвали соблюдать скоростной режим.