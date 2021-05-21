РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 мая. Строительство торгового центра и благоустройство территории в районе железнодорожной станции Тайнинская обсудили в администрации Мытищ, сообщается на сайте окружной администрации.

Совещание прошло под руководством главы городского округа Виктора Азарова. Заместитель главы администрации Михаил Годин отметил, что у застройщика ООО «Геострой» в районе станции Тайнинская имеются земельные участки, на которых и планируется возвести небольшой торговый центр.

При строительстве ТЦ на застраиваемых земельных участках есть возможность сделать большую стоянку и парковочные карманы. Таким образом можно решить вопрос с хаотично припаркованными вдоль улиц автомобилями. Также муниципалитет предложил застройщику разместить детский сад на 300 мест, школу с подходящей емкостью и выполнить благоустройство территории.

Для инвестора выгодно начать строительство в самое ближайшее время, поскольку он платит налоги за имеющие земельные участки. Все подготовительные мероприятия уже проведены. Планируется, что работы начнутся уже в этом году.

Годин уточнил, что в Подмосковье активно реализуется программа реновации.

«Проблема Перловки – это 3-я Крестьянская улица. Здесь есть такие же дома, как и на улице Трудовой, где уже запущен процесс комплексного развития территории. Это ветхие двухэтажные дома, которые давно пора сносить. По проекту планировки здесь должна быть школа на 600 мест. Проект старый. И в тех границах, в которых она была утверждена, образовательное учреждение уже не помещается», – сказал Годин.

Он добавил, что по нормативам земельный участок для школы на 1,1 тыс. мест меньше, чем для школы на 800 мест. На сегодняшний день самые выгодные по емкости школы – на 1,1 тыс. мест.