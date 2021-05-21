РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 мая. Строительство торгового центра и благоустройство территории в районе железнодорожной станции Тайнинская обсудили в администрации Мытищ, сообщается на сайте окружной администрации.
Совещание прошло под руководством главы городского округа Виктора Азарова. Заместитель главы администрации Михаил Годин отметил, что у застройщика ООО «Геострой» в районе станции Тайнинская имеются земельные участки, на которых и планируется возвести небольшой торговый центр.
При строительстве ТЦ на застраиваемых земельных участках есть возможность сделать большую стоянку и парковочные карманы. Таким образом можно решить вопрос с хаотично припаркованными вдоль улиц автомобилями. Также муниципалитет предложил застройщику разместить детский сад на 300 мест, школу с подходящей емкостью и выполнить благоустройство территории.
Для инвестора выгодно начать строительство в самое ближайшее время, поскольку он платит налоги за имеющие земельные участки. Все подготовительные мероприятия уже проведены. Планируется, что работы начнутся уже в этом году.
Годин уточнил, что в Подмосковье активно реализуется программа реновации.
Он добавил, что по нормативам земельный участок для школы на 1,1 тыс. мест меньше, чем для школы на 800 мест. На сегодняшний день самые выгодные по емкости школы – на 1,1 тыс. мест.
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