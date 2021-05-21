РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 мая. Свыше 33 тыс. цветов высадят на клумбах Городского парка подмосковного Красногорска, сообщается в Instagram-аккаунте МАУК «Парки Красногорска».

Клумбы Городского парка продолжают пополняться яркими летними красками. В ближайшее время в парке будет высажено более 33 тыс. цветов: колеус зеленый, сальвия красная, кохия, тагетесы прямостоячие - ассорти, бегония красная и белая.

Директор МАУК «Парки Красногорска» Виталий Ковтун лично контролирует все этапы работ.