РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 мая. Детская школа искусств №4 на Олимпийском проспекте Мытищ обратилась к председателю совета депутатов округа Андрею Гореликову с просьбой установить на территории велопарковку, просьбу выполнили, сообщается на сайте администрации горокруга.
Председатель депутатской комиссии по молодежной политике совета депутатов округа Альберт Чибухчян отметил, что в школе искусств установили две парковки на восемь велосипедов и самокатов каждая.
Заместитель директора ДШИ №4 Лидия Дмитриева поблагодарила Гореликова и Чибухчяна за то, что они выполнили просьбу.
«У нас много детей приезжает на занятия на велосипедах, самокатах. Надеюсь, что наши дети будут довольны, будут пользоваться парковкой и радоваться», - отметила Дмитриева.
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