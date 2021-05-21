РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 мая. Детская школа искусств №4 на Олимпийском проспекте Мытищ обратилась к председателю совета депутатов округа Андрею Гореликову с просьбой установить на территории велопарковку, просьбу выполнили, сообщается на сайте администрации горокруга.

Председатель депутатской комиссии по молодежной политике совета депутатов округа Альберт Чибухчян отметил, что в школе искусств установили две парковки на восемь велосипедов и самокатов каждая.

«До этого были установлены четыре в школе №8. Считаю, что это хорошая идея. На улице, как правило, теплая хорошая погода, и многие дети добираются до учебных заведений на велосипедах. Как оказалось, велопарковки оборудованы не везде. И если у школ появится необходимость, мы и дальше будем откликаться на их просьбы об установке парковки для двухколесного транспорта», - уточнил Чибухчян.

Заместитель директора ДШИ №4 Лидия Дмитриева поблагодарила Гореликова и Чибухчяна за то, что они выполнили просьбу.

«У нас много детей приезжает на занятия на велосипедах, самокатах. Надеюсь, что наши дети будут довольны, будут пользоваться парковкой и радоваться», - отметила Дмитриева.