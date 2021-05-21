РИАМО - 21 мая. Еще восемь станций метро планируют открыть за пределами МКАД до 2024 года в Троицком и Новомосковском округах, а также в Северо-Восточном и Западном округах, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
Глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов уточнил, что это станции «Новомосковская» Сокольнической линии, «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии, «Пыхтино» и «Внуково» Калининско-Солнцевской линии, а также четыре станции Троицкой линии.
По его словам, сейчас с внешней стороны МКАД находятся 29 станций метро.
Одновременно с этим прорабатывается строительство двух новых линий метро – Бирюлевской и Рублево-Архангельской. Они начинаются от МЦК и выходят за пределы МКАД со стороны юга и северо-запада.
До конца года также планируют достроить пять новых станций Большой кольцевой линии.
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