РИАМО - 21 мая. Еще восемь станций метро планируют открыть за пределами МКАД до 2024 года в Троицком и Новомосковском округах, а также в Северо-Восточном и Западном округах, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Сегодня мы ведем строительство восьми станций метро за пределами МКАД на территории Новомосковского, Северо-Восточного и Западного округов города, открыть их планируется до 2024 года», – сказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Глава департамента строительства города Рафик Загрутдинов уточнил, что это станции «Новомосковская» Сокольнической линии, «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии, «Пыхтино» и «Внуково» Калининско-Солнцевской линии, а также четыре станции Троицкой линии.

По его словам, сейчас с внешней стороны МКАД находятся 29 станций метро.

Одновременно с этим прорабатывается строительство двух новых линий метро – Бирюлевской и Рублево-Архангельской. Они начинаются от МЦК и выходят за пределы МКАД со стороны юга и северо-запада.

До конца года также планируют достроить пять новых станций Большой кольцевой линии.

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