РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 мая. Правоохранители Королева подвели итоги конкурса детского творчества «Полицейский дядя Степа», сообщает пресс-служба УМВД России по городскому округу.

Участниками стали дети сотрудников полиции в возрасте от 6 до 14 лет.

Жюри, в состав которого вошли председатель Общественного совета Владимир Бугреев и сотрудники УМВД, выбрали лучшую работы, изготовленную 11-летней Александрой Крючковой.

Рисунок Александры будет отправлен в ГУ МВД России по Московской области для участия в следующем этапе конкурса.