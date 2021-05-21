РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 21 мая. Пациентов смогут доставлять на вертолетах в клиническую больницу «Медси» в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе лечебного заведения.

АО «Группа компаний «Медси» и один из крупнейших российских операторов санитарной авиации «Русские вертолетные системы» запускают авиаперевозку для пациентов. Торжественная церемония подписания соглашения состоялась в рамках ежегодной международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia-2021.

Соглашение предусматривает организацию авиаперевозок пациентов в клиники «Медси» из регионов РФ и Московской области на площадку клинической больницы «Медси» в Отрадном или на авиабазу «Русских вертолетных систем» в Одинцове, откуда они будут направляться автомобилями скорой помощи в стационары «Медси».

Доставку будет осуществлять Служба HeliMed - специализированное авиамедицинское подразделение «Русских вертолетных систем». Авиапарк компании состоит из современных бортов, оборудованных всем необходимым для плановой и экстренной перевозки пациентов и проведения комплекса реанимационных мероприятий.

Сопровождать больных смогут как врачи «Медси», так и сотрудники медицинской службы HeliMed.

Стоимость полета зависит от расстояния и выбранной модели вертолета или самолета и начинается от 15 тыс. рублей.

«Очень важно, чтобы наши пациенты, независимо от того, где они находятся, могли получить своевременную качественную медицинскую помощь. Пандемия Covid-19 наглядно показала, что для оказания неотложной помощи порой требовались считанные часы. Санавиация позволит максимально быстро доставить пациента в стационар, и, возможно, тем самым спасти ему жизнь», - сказала медицинский директор ГК «Медси», главврач клинической больницы «Медси» в Отрадном, профессор Татьяна Шаповаленко.