РИАМО (МЫТИЩИ) - 21 мая. Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области начал плановую проверку хода строительства взрослой поликлиники в микрорайоне 16 городского округа Мытищи, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Строительство объекта ведется в графике, на данный момент на площадке идут отделка помещений и благоустройство», – сказал начальник Главгосстройнадзора Артур Гарибян.

Согласно проекту, внутри будут расположены терапевтическое отделение, отделение функциональной диагностики и медицинской профилактики, рентгенологическое отделение и отделение медицинской реабилитации, клинико-диагностическая лаборатория, дневной стационар, женская консультация. Общая площадь здания – порядка 7 тыс. кв м.

«Проверка на объекте продлится до 8 июня, если инспекторами будут выявлены нарушения, в отношении застройщика могут быть применены меры административного реагирования», – добавил Гарибян.

Строительство объекта планируется завершить в 4 квартале 2021 года.