РИАМО - 21 мая. Московские врачи вылечили от коронавирусной инфекции 2593 пациента за сутки, общее число вылеченных достигло в столице 1 038 332, сообщает оперштаб Москвы.

За сутки в столице выявили 2954 новых случая заражения Covid-19, госпитализированы 1125 человек. Умерли 58 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным тестом на коронавирус.

Всего за пандемию в Москве зафиксировано 1 151 462 заболевших коронавирусной инфекцией. Жертвами инфекции стали 19 532 человека.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе, несмотря на то, что вакцинация в городе бесплатна. Мэр призвал москвичей активнее вакцинироваться.

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